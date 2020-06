Il y a une différence entre la "dewy skin" - ce teint frais comme la rosée du matin - et avoir la peau qui brille. Beaucoup de crèmes solaires ont malheureusement tendance à donner le second effet. Certaines formules vont laisser un voile blanc poudreux sur les peaux foncées ; d'autres donnent tout simplement l'impression que vos pores ont pris un bain dans une friteuse. Bref, deux looks dont on se passerait bien cet été. Mais s'il y a une chose dont on ne peut pas se passer, c'est bien de protéger sa peau contre les méfaits du soleil