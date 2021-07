6 ölfreie Sonnencremes, die dich nicht glänzen, aber strahlen lassen

Es ist ein schmaler Grat zwischen Skincare, die dich strahlen lässt, und Skincare, die dich glänzen lässt. Fettig aussehende Haut , die sich vielleicht auch noch so anfühlt, will wirklich niemand haben. Sonnencreme liegt aber meist genau auf dieser kritischen Grenze: Einige hinterlassen vor allem auf dunkleren Teints eine weiße Schicht; bei anderen sehen deine Poren aus , als kämen sie gerade frisch aus der Fritteuse. Alles nicht so cool – aber noch uncooler ist es, dann lieber auf Sonnenschutz zu verzichten. Also muss die richtige Sonnencreme her.Wenn du bei den meisten Sonnencremes bisher festgestellt hast, dass sich dein Make-up darüber spätestens gegen Mittag verabschiedet, solltest du zu einer ölfreien Formel greifen. Zum Glück haben einige unserer liebsten Brands Sonnencremes entwickelt, die effektiv vor UV-Strahlung schützen und deine Haut nicht in Fett tunken. Von Dermatolog:innen-Empfehlungen bis hin zu feuchtigkeitsspendenden Moisturizern – hier kommen unsere Favoriten!Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.