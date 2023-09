Ist koreanische Skincare wirklich besser? Das meinen Expert:innen

Letzten Oktober gingen ein Tweet und ein TikTok-Video der Skincare-Bloggerin @Mul_OVO viral, in dem sie zeigte, wie sich ihre Haut durch koreanische Hautpflege verbessert hatte. In dem Clip mit der Caption „My skin before using Korean skincare vs after Korean skincare 🤭“ ist Mulengas Gesicht zuerst voller Pickel und Pigmentflecken – dann aber strahlend rein. Sie erzählt, sie habe schon vieles versucht, um ihre Haut unter Kontrolle zu bekommen, aber alles umsonst. „Dann fing ich an, K-Dramas zu schauen, und dachte mir: ‚OMG?? Ihre Haut?? Das will ich auch!‘“, schreibt sie.