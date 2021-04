Jetzt mal Klartext: Braucht mein Gesicht unbedingt einen Toner?

Heutzutage ist es ein bisschen schwierig, diese Begriffe überhaupt genau zu definieren. „Gesichtswasser“ und „Toner“ werden inzwischen quasi für alle Flüssigkeiten verwendet, die du mithilfe eines Wattepads nach der Gesichtsreinigung auf deinem Gesicht verteilen kannst. Dabei wurde der Toner eigentlich ursprünglich dafür entwickelt, den pH-Wert deiner Haut für die Absorption darauffolgender Produkte zu optimieren. Aber ist das noch so? Und ist das überhaupt nötig? Darüber habe ich mit dem Ästhetiker Dr. David Jack gesprochen. „Es gibt keine konkreten wissenschaftlichen Argumente für die Verwendung eines Toners, vor allem, da die meisten Skincare-Produkte inzwischen so formuliert werden, dass sie den pH-Wert der Haut selbst optimieren“, erklärt er. „Ich bin kein großer Fan von Tonern, weil der Begriff so vieles bedeuten kann. Dadurch ist es schwer zu wissen, welche Vorteile das Produkt bringen soll. Noch dazu wirken viele von ihnen ziemlich austrocknend. Ich habe in meiner eigenen Hautpflege-Linie Integrative Beauty jedenfalls keinen, weil ich alle Produkte so entwickelt habe, dass sie den richtigen pH-Wert haben.“