pH-Wert und Prozent: Was du über Skincare-Säuren wissen solltest

Du musst längst kein:e Kosmetiker:in mehr sein, um an Säuren zur Hautpflege zu kommen – an genau die Substanzen, die mal als „zu potent“ für den Heimgebrauch galten, inzwischen aber in Reih und Glied in unseren Badezimmerschränken stehen. Scrollst du dich durch das Skincare-Sortiment von Sephora, Douglas und Co., findest du dort Hunderte Produkte mit dem Begriff „Säure“ oder „acid“ im Namen. Wenn du dich aber noch gut an diverse Experimente im Chemie-Unterricht erinnern kannst, bist du vielleicht noch etwas skeptisch; sind Säuren nicht schließlich echt… naja, ätzend?