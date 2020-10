Mandelsäure: Die sanfte Peelingalternative, die sensible Haut zum Strahlen bringt

Dr. Elif empfiehlt, Mandelsäure in deine abendliche Skincare-Routine zu integrieren – idealerweise in Form eines Leave-on-Toners, den du über Nacht einwirken lässt. „Mandelsäure trägst du am besten auf saubere, trockene Haut auf, nach der Gesichtswäsche und vor der Feuchtigkeitspflege“, rät sie. „Sie eignet sich besser als einen der ersten Skincare-Schritte, gefolgt von einer Creme.“ Am besten tupfst du sie sanft in die Haut. Dafür kannst du ein Wattepad benutzen, oder auch deine Finger, der Umwelt zuliebe.