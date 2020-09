Hyperpigmentierung am Körper ist nichts, was du behandeln musst!

Zwar kann Hyperpigmentierung bei allen Hauttypen auftreten, aber Menschen mit dunklerer Haut sind besonders oft betroffen. Laut Dija liegt das am erhöhten Melaninspiegel. „Bei jeder Art von Entzündung oder Beschädigung der Haut, werden die Melanozyten sofort aktiv und wollen die Haut beschützen und verteidigen“, erklärt sie. Selbst wenn ihre Haut weder Verbrennungen, noch Akne noch sonstige Traumta erlebt hat, haben viele Frauen of Color dunklere Stellen am Körper – besonders an den Oberschenkelinnenseiten, am Gesäß, untern den Achseln und am Hals. Das ist laut Dija aber ganz normal. Sie erklärt, dass das alles Stellen sind, an denen entweder viel Reibung stattfindet oder aber die Haut durch die Haarentfernung gereizt wird.