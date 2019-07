Periorale Dermatitis: Wenn deine Akne keine Akne ist

Wenn du dich strikt an die Richtlinien deines Arztes oder deiner Ärztin hältst, sollte die Mundrose in wenigen Wochen wieder abklingen. Das bedeutet aber leider nicht, dass du sie auch für immer los wirst, denn die Krankheit kann immer wiederkehren. Auch Alina hatte trotz erster Erfolge mit der Nulltherapie öfter wieder mit den Pickelchen zu kämpfen, aber je mehr sie sich mit den möglichen Ursachen auseinandersetzte, desto effektiver war ihre Pflegeroutine. Sie merkte irgendwann beispielsweise, dass heißer Kaffee und bestimmte Zahnpastasorten einen PD-Ausbruch begünstigten, also verzichtet sie auf diese. Also mach dich nicht verrückt und versuche einfach herauszufinden, was deine Trigger sind und sie so gut es geht zu vermeiden, dann ist alles halb so schlimm.