Die 5 schwierigsten Skincare-Lektionen, die ich mit 30 lernen musste

Eine Kollegin machte letztens den Witz, dass ihre Erwachsenenakne das schlimmste Geschenk sei, das sie zum 30. Geburtstag bekommen habe. Ich konnte das gut nachvollziehen, und hielt sie sogar für einen Glückspilz – immerhin habe ich meine Pickel (und die daraus resultierenden Narben) schon seit 19 Jahren . Vor Kurzem haben sich in meinem Gesicht aber auch ein paar neue Gäste hinzugesellt: kleine Falten. Natürlich weiß ich, dass Hauttextur ein völlig normaler Aspekt des Alterns ist. (Und alles, was mich an die lustigen Stunden voller Gelächter mit Freund:innen oder an mein lautes Gekreische auf Konzerten erinnert, verdient ja auch meinen Respekt.) Warum also stört es mich so, Pickel und Falten zusammen zu sehen? Und ist das normal?