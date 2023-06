Trägst du genug Sonnencreme auf? Mit diesem Trick garantiert

Ich war neugierig. Schließlich dauert es bei manchen Sonnencremes ewig, bis sie einziehen; einige hinterlassen auch einen weißen Schleier auf der Haut, der vor allem dunkleren Teints einen grauen oder violetten Ton verleihen kann. Andere Sonnencremes lagern sich in kleinen Falten oder an Härchen ab. Könnte es wirklich gegen all das helfen, meine Sonnencreme in zwei Schichten aufzutragen? Bevor ich es selbst ausprobierte, fragte ich die Kosmetikerin (und Sonnencreme-Fan) Alicia Lartey nach ihrer Meinung – und es stellt sich raus: An dem Trick ist was dran.