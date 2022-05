Bye-bye, Foundation: reiner Teint mit weniger Make-up – so geht’s

„Dabei ist Feuchtigkeit entscheidend darin , das Gleichgewicht und die Harmonie der Haut zu bewahren. Sie verhindert, dass die Talgdrüsen übermäßig viel Talg produzieren, um die fehlende Feuchtigkeit auszugleichen.“ Also investiere in einen guten Moisturizer! Der Murad Oil and Pore Control Mattifier SPF 45 (35,95 €) ist ein toller ölfreier Moisturizer, der die Talgproduktion und damit den fettigen Glanz reduziert, und das Serum Hyaluronic Acid 2% + B5 von The Ordinary (14,89 €) erlaubt es, der Haut Feuchtigkeit zu spenden, ohne wenige Stunden danach schon wieder zu glänzen.