Schönere Haut durch Lasern? Ich hab’s ausprobiert

„Ich bin jetzt 33. Ich wurde in den späten 80ern geboren und wurde in den 2000ern volljährig, als sich wirklich alle bräunten – und das leider ohne ordentlichen LSF, und manchmal sogar im Solarium. Inzwischen akzeptiere ich das Älterwerden (obwohl es mir nicht immer leicht fällt). Mit den Falten um meinen Mund herum kann ich leben; sie erinnern mich daran, als ich so doll lachen musste, dass ich dachte, mir reißt gleich die Haut ein. Ich kann auch mit den Falten rund um meine Augen leben, die mich an all das Lächeln erinnern, das ich so schnell vergesse. Auch mit den Falten auf der Stirn komme ich klar, weil sie mir zeigen, wie oft ich mir stirnrunzelnd den Kopf über ein Buch, eine schwierige Nachricht oder eine komplizierte E-Mail zerbrochen habe.