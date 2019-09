Dauerhafte Haarentfernung per Laser – lohnt sich das wirklich?

Grundsätzlich wird zwischen Alexandritlaser und IPL-Therapie unterscheiden. Ersterer wird vor allem in Profigeräten verwendet und sendet Licht einer speziellen Wellenlänge aus, wobei die Impulse in die oberste Hautschicht eindringen und mit Hilfe der farbigen Pigmente (Melanin) in die Haarwurzel transportiert werden. Diese wird dadurch zerstört und kann so keine neuen Haare produzieren.