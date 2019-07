Sugaring ist eine uralte Haarentfernungsmethode, die ihren Ursprung wahrscheinlich in Ägypten hat. Für das Endprodukt brauchst du nur drei Zutaten: Zucker, Zitrone und Wasser. Diese werden zusammen in einem Topf erhitzt, bis sie eine klebrige Masse bilden. Sobald diese auf eine hautfreundliche Temperatur abgekühlt ist, kann die Zuckerpaste an der gewünschten Stelle aufgetragen werden. Wenn du sie dann abziehst, wird das Haar samt Wurzel von der Haut entfernt. Und das Tolle ist, dass du ähnlich wie beim Waxing bis zu einen Monat haarfrei bleibst.