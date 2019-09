Hallo Beinfreiheit: Expertentipps für die richtige Haarentfernung

M.R.: „Also es geht an sich ja darum, dass die Frauen sich in ihrer Haut wohlfühlen. Also was auch immer sie will, es gibt ein Tool für alles und wenn sie die Haare immer noch da haben will, dann vielleicht nur trimmen und den Garten ein bisschen pflegen, dann haben wir dafür natürlich auch die Mittel. Da gibt es ja Lady Shaver und kleine Trimmer für die Bikinizone und auch für die Achseln. Die sind auch als tauschbarer Kopf bei den Epilierern mit dabei. Da hat sie dann auch die Möglichkeit die Haare entsprechend zu stylen und zu behalten, wenn sie das möchte.