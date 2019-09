Das gilt auch für die Rasur der Beine, denn wenn du dich zum Beispiel regelmäßig beim Rasieren schneidest, eingewachsene Haare an der Tagesordnung sind und immer wieder irgendwo noch Stoppeln stehen bleiben, dann machst du deine Arbeit vielleicht einfach nicht so gründlich. Jetzt, da der Sommer noch vor uns liegt und wir endlich Shorts und Minikleider ausführen wollen, lohnt es sich also noch mal an der Beinrasur-Routine zu arbeiten.