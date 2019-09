Kann es schädlich sein, den Intimbereich zu rasieren?

Nicht nur in feministischen Debatten, ist die Schambehaarung immer wieder ein großes Thema. Wie trägt man sie denn nun richtig? Was ist hygienisch sinnvoll, auf was steht der Partner, wie hat man es selbst am liebsten? Welchem Trend soll man nur folgen? Dabei vergessen wir fast immer, dass unsere Schambehaarung uns Menschen zu etwas ganz besonderem macht.