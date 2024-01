Was ich gern über meine Fruchtbarkeit gewusst hätte, bevor ich 25 war

Was mich an dem ganzen Prozess am meisten überraschte, war die Stärke meiner Beziehung zu meinem Ehemann. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr sich unsere Fruchtbarkeitsprobleme auf unsere Beziehung auswirkten. Heute ist unsere Beziehung aber stärker denn je. Zwischenzeitlich glaubten wir, sie könnte an dieser Herausforderung zerbrechen – wir hielten aber doch zusammen.