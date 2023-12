Meine 27 Tattoos helfen mir, mit meinen chronischen Schmerzen zu leben

In den letzten fünf Jahren habe ich unzählige Stunden in Krankenhäusern verbracht, auf der Suche nach Hilfe für meine diversen chronischen Krankheiten . Mir wurde schon erklärt, was mit mir nicht stimmt, was in mir nicht funktioniert, und wie wenig Hoffnung ich mir auf eine Lösung oder ein Heilmittel machen sollte. So lange komme ich mir genau deswegen schon wie eine völlig dysfunktionale Ansammlung von Knochen vor. In den Krankenhäusern fühlt sich mein Körper wie der Feind an, den ich bekämpfen muss.