Hinter meiner extremen Dehnbarkeit steckte eine seltene Krankheit

„Ich hatte schon immer Muskel- und Gelenkschmerzen gehabt. Plötzlich kamen aber ein schlimmes Schwindelgefühl und Brustschmerzen dazu. Es fühlte sich dauernd so an, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Dazu kamen Magenprobleme und Ausschlag am ganzen Körper“, erinnert sie sich. „Außerdem kommt es bei mir regelmäßig zur Subluxation (eine teilweise Verrenkung der Gelenke). Selbst wenn ich bloß meinen Arm auf Schulterhöhe nach vorne ausstrecke, kann es passieren, dass ich mir dabei die Schulter ausrenke. Es kann demnach ziemlich riskant sein, mich morgens anzuziehen!“