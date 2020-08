Chronisches Erschöpfungssyndrom: Wie äußert es sich & gibt es Heilmittel?

„Obwohl rund viermal so viele Mädchen und Frauen im Vergleich zu Männern und Jungen mit ME leben, hängt die Schwere der Krankheit nicht vom Geschlecht ab – die Last der Vorurteile aber sehr wohl“, sagt Clare Ogden von der Wohltätigkeitsorganisation Action for M.E , die Aufklärungsarbeit über die Krankheit leistet. „Wir wissen bereits, dass Frauen mit chronischen Schmerzen eher als Männer fälschlicherweise mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert werden. Wir helfen Frauen und Mädchen mit ME, die regelmäßig als emotional oder hysterisch abgestempelt werden. Das soll nicht heißen, dass erkrankte Männer oder Jungen nicht ebenfalls mit Vorurteilen zu kämpfen haben, aber eben mit anderen. Von ihnen wird mehr Belastbarkeit erwartet. Sie sollen die Krankheit ‚wie ein Mann‘ hinnehmen. Aber ganz unabhängig von ihrem Gender und Geschlecht fühlen sich Betroffene immer wieder unsichtbar und ignoriert, weil CFS so schwierig zu erkennen und erklären ist.“