Die heute 38-Jährige erinnert sich: „Alles lief wie geschmiert. Ich hatte eine natürliche Geburt, die super verlaufen ist. Als meine Tochter Felicity dann etwa sechs Wochen alt war, fing ich auf einmal an, alles extrem hell zu sehen. Als ob ich zu lange in die pralle Sonne geschaut hätte und meine Augen sich, nachdem ich zurück ins Haus gegangen bin, nicht an die Dunkelheit gewöhnen konnten.“ Zunächst ignorierte Sophie es, aber nach zwei Tagen war ihr Zustand immer noch unverändert. Sie ging zur Hausärztin, die sie sofort ins Krankenhaus überwies. Sie blieb für einige Tage dort, doch auch nach zahlreichen Tests konnten die Ärzt*innen dort nicht feststellen, was mit ihr los war. Dass das auch noch zwei Jahre, nachdem sie entlassen wurde, so bleiben sollte, war ihr zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar.