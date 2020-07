Die Angst vor Hautproblemen kann so ziemlich jeden treffen, inklusive der Beauty-Redakteurin von Refinery29, Jacqueline Kilikita. „Ich habe seit meinem elften Lebensjahr hormonelle Akne , aber die daraus resultierenden Ängste habe ich erst seit kurzem“, sagt sie. „Da ich in der Beauty-Branche arbeite, mache ich mir oft Sorgen, dass irgendwelche Hautexpert*innen oder Visagist*innen, die ich treffe, meine Pickel und Narben beurteilen oder versuchen, mir Ratschläge zu geben. Es ist nicht so, als würde ich nicht gerne den Rat von Expert*innen hören, aber ich habe schon so gut wie alles ausprobiert, auch Medikamente.“ Jacquelines Hautprobleme haben sich sogar auf ihr Arbeitsleben ausgewirkt. „Ich habe Veranstaltungen und Meetings abgesagt, weil der Gedanke, dass man mich an einem ‘Tag mit schlechter Haut‘ sieht, mir oft Angst machte und mich in Panik versetzte. Dabei sagen die meisten sowieso nichts über meine Haut. Und trotzdem fällt es mir schwer, mich nicht so zu fühlen. Schließlich ist der Zusammenhang zwischen Haut und psychischen Problemen sehr real.“