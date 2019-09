Ein Jahr später breche ich beim Jeanskaufen vor meiner Mutter zusammen. Das ganze An- und Ausziehen und das damit verbundene Betrachten meiner Schenkel, das immer weiter wachsende Bewusstsein meines enormen Körpers, meines Bauches, der von der Jeans berührt wird, sind unerträglich. Ich bin nun zwölf Jahre alt und habe bei H&M eine Jeans in Größe 28 an. Sie passt. Ich bin untröstlich. Meine Mutter wird wütend. Was mein Problem wäre, 28 sei eine super Jeansgröße, auf so ein Theater habe sie keine Lust. Ich schäme mich so sehr, dass ich meine Scham und Verzweiflung über meinen Körper nicht unterdrücken kann und dass sie durch meine Tränen nun so sichtbar ist. Ich will ins Bett, unter die Decke, alles ausziehen, was meinen Körper berührt, ihn mich spüren lässt. Alle sehen mich an, alle können sehen, wie dick und unförmig und peinlich ich bin. Als ich mit der Jeans in der Einkaufstasche den Laden verlasse, halte ich die Luft an und hoffe, dass den Menschen nicht auffällt, wie weich und dick mein Bauch sich über den Rand meiner Hose wölbt. Ich erwarte keinen einzigen freundlichen Blick. Ich muss das alles ändern, alles an meinem Körper. Dann kann ich mich wieder zeigen. Ich bekomme kaum Luft.