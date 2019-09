Klickt man sich erst einmal durch die Netzwerke, stößt man auf Dutzende solcher Trends und stellt fest, dass sie eines alle gemeinsam haben – sie zelebrieren nämlich paradoxerweise gar nicht den Körper an sich, sondern eigentlich seine Abwesenheit, wenn man so will, das Verschwinden der Weiblichkeit. Es geht um Lücken, Spalten oder Furchen, um Körperregionen, die über die Fitness des Körpers nichts aussagen. Und darin steckt die eigentliche Absurdität dieser Trends.