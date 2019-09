„Wenn das Glitzer nicht aus Plastik besteht, dann wird es Zucker sein. Und, nun ja, Zucker kurbelt die Produktion an schädlichen Bakterien um ein Mehrfaches an. Studien, die sich mit der Behandlung von bakterieller Vaginose beschäftigen, haben mehrfach festgestellt, dass vaginal verabreichte Probiotika meist nur zu einer Intensivierung der Symptome geführt haben, weil die in den Mitteln enthaltene Glukose die Bakterienproduktion angeregt haben“, fügt sie hinzu.