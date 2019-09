Frauen auf der ganzen Welt kämpfen gerade erfolgreich dafür, dass weibliche Körper so akzeptiert werden, wie sie eben sind, egal ob dünn, dick, rund, eckig, faltig. Sich gegenseitig dort zu verletzen, wo man als Frau am schutzlosesten ist, könnte der Idee der Body-Positivity-Bewegung nicht stärker widersprechen. Den weiblichen Körper lieben und schätzen sieht anders aus. Wie sollen junge Mädchen so lernen, dass sie ihren Körper und den von anderen Mädchen achten sollen? Und wie sollen es die Jungs in ihrer Klasse lernen, wenn sie beobachten, dass sogar Mädchen untereinander jetzt schon auf sexuelle Weise gewalttätig sind?