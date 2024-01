15 Fotos von Frauen, die ihre Körperbehaarung lieben (NSFW)

„Ich ließ meine Achselhaare einfach mal für mich selbst wachsen, und es war ein total bestärkendes Gefühl. Sie fühlen sich sehr angenehm an, und wenn ich andere Frauen mit unrasierten Achseln sehe – zum Beispiel in der U-Bahn, wenn sie sich an einer oberen Stange festhalten –, fühlt sich das an, als wären wir Teil eines geheimen Clubs oder so. Früher war ich definitiv schockiert, wenn ich eine Frau mit Achselbehaarung sah. Es wird aber immer normaler. Anfangs ist das vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt. Die Leute, die ich gedatet habe, hat es größtenteils überhaupt nicht gestört. Manche aber schon. Ich war aber nie bereit, irgendwas an meinen Haaren zu ändern – ich sehe einfach keinen Sinn darin.“