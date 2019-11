Meine Familie hat sich größtenteils mit meiner Sexualität arrangiert oder versteht zumindest, was sie dazu sagen dürfen und was nicht. Auf der anderen Seite denken sie, es wäre sozial verträglicher, Kritik an meiner Genderpräsentation zu üben als an meiner Sexualität an sich. Der Druck, so zu tun als wäre es für einen okay, dass du butch bist, scheint sehr viel geringer zu sein. So sagte mein Onkel zum Beispiel letztens zu mir: „Warum willst du wie ein Mann aussehen?“. Ich sehe nicht wie ein Mann aus! Ich sehe wie eine butch Frau aus. Und das hat auch nichts mit wollenzu tun. Ich bin butch, weil ich nichts Anderes als das sein kann.