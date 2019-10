Für mich ist es natürlich einfacher, Bisexuelle zu daten, da sie häufig den weiblichen und männlichen Geschlechtsausdruck attraktiv finden, aber …

Es ist kaum möglich, sich in unserer Welt als nicht-binärer Mensch zu bewegen. Von Kindesbeinen an lernen wir, Menschen automatisch in die Kategorien männlich und weiblich einzuordnen. Angefangen bei Spielkamerad*innen über Toiletten- und Waschräume bis hin zu Jobprofilen, wird heute fast alles durch unser Geschlecht bestimmt. Wer nicht in dieses Raster passt, wird bestraft – mit Ignoranz.