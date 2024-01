Ich glaube, meine Freund:innen & ich haben uns auseinandergelebt

Nina kam zu dem Schluss, dass sich ihre Leben wohl in verschiedene Richtungen entwickelt hatten. Alicia verbrachte viel Zeit in Clubs und auf Dates. Nina hingegen war (und ist) in einer Langzeitbeziehung und konzentrierte sich mit Mitte 20 auf ihren Job und ihre Familienplanung . „Es war mir einfach nicht mehr so wichtig, oft feiern zu gehen und denselben Lifestyle zu führen wie in meinen späten 10ern und frühen 20ern“, erzählt Nina. „Ich hatte eine ganz neue Lebensphase angefangen, und ich glaube, dass viele Leute in meinem Leben – wie Alicia – aber noch in meiner vorherigen Phase waren.“