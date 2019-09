Warum Urlaub mit der besten Freundin besser ist als mit dem Partner

Es gibt nichts, das so therapeutisch wirken kann, wie ein langes Wochenende, an dem man mit der besten Freundin spazieren geht, sich betrinkt, Gedanken ausspricht, die man sich sonst nicht traut auszusprechen. In solchen Momenten kommt es oft ganz von alleine zu den tiefsten Gesprächen, die wir so führen – und dafür muss es noch nicht einmal Wein geben. Außerdem gibt so ein gemeinsamer Urlaub euch auch die Möglichkeit, euch ganz neu kennenzulernen. Im letzten Sommer war ich mit einer Freundin verreist, als sie mir verriet, dass sie immer ein kleines Notizbuch mit sich herumträgt, in dem sie alle Männer verzeichnet, mit denen sie Sex hatte. Zu jedem Mann schreibt sie eine Anekdote. Wir waren beide so begeistert von den Rückblicken in diesem Büchlein, dass wir kurzerhand beschlossen ein Buch daraus zu machen... Okay, so weit haben wir es leider noch nicht gebracht. Aber das Format ist geklärt, das Exposé steht.