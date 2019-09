Arabische und westeuropäische Geschichte treffen hier zusammen und münden in pittoresken Straßen und mosaikähnlichen Fliesen an Hauswänden. Man hat die Wahl zwischen Apéros mit Ausblick über felsige Buchten und Pasteis de Nata an jeder Ecke. Portugiesische Landschaften umfassen meilenweite Felder, Klippen und Felsvorsprünge, genau wie kilometerlange Wanderwege auf Bergen.Anstatt sich auf nur einen Ort zu konzentrieren, empfiehlt Bloggerin Olivia Lopez das Land von der nördlichsten Spitze bis zum südlichsten Zipfel zu erkunden. Ob architektonisch oder kulinarisch, Portugal hat auf sämtlichen Ebenen einiges zu bieten. Weshalb Lopez selbst oft und gerne in das Land am westlichsten Kap des europäischen Festlands reist. Nach ihrer letzten Reise hat sie kurzerhand ihre liebsten Spots für uns zusammengefasst. Dabei teilt sie eine angenehme Mischung aus ihren ganz eigenen Tipps für Touristen und Insider-Wissen. Das ganze ergibt einen vielseitigen Portugalurlaub, der auf Bildern genauso schön aussehen wird, wie in deinen eigenen Erinnerungen.