Fotoserie: Mein Jahr bei den frauengeführten Stämmen im Himalaya

Das erste Mal, als Klüppel Mawlynnong besuchte, blieb sie ganze sechs Monate. „Während dieser ersten Reise hatte ich echt keine Ahnung, dass ich so lange bleiben würde. Das Projekt lief aber so gut, und ich fühlte mich so wohl bei den Leuten, die ich dort kennengelernt hatte, dass ich meinen Aufenthalt immer wieder verlängerte und sogar nach Nepal fuhr, um mir ein neues Visum zu besorgen.“ Nach sechs Monaten in der Heimat reiste Klüppel für weitere drei Monate nach Mawlynnong zurück, um ihr Projekt abzuschließen. Jedes Mal wohnte sie bei zwei Khasi-Familien, zu denen sie eine enge Beziehung aufgebaut hatte. „Eine der Familien hatte vier Kinder, und es war echt toll, für längere Zeit dazuzugehören“, erzählt sie. Dazu zeigt sie auf das Foto eines kleinen Mädchens , das in einem Blumenkleid auf einem Hocker in der Küche steht und ihr Gesicht hinter ihren Händen verbirgt, auf die sie comicartige Augen gezeichnet hat. „Das ist Grace, eins der Kinder meiner Gastfamilie. Sie war damals sieben Jahre alt und hatte so eine tolle Persönlichkeit. Sie hat drei kleine Geschwister und muss sich ziemlich häufig um sie kümmern, wenn ihre Mutter zum Beispiel zum Fluss geht, um die Wäsche zu waschen. Grace ist schon ziemlich reif und liebevoll, wenn sie ihrer Mutter mit der Kinderversorgung und im Haushalt helfen muss, wird aber sofort wieder zu einem kleinen Mädchen, wenn sie ein bisschen Zeit hat, um mit ihren Freund:innen zu spielen.“ Klüppels Fotos setzen Grace’ verspielte Seite auf sanfte Art in Szene. Dasselbe gilt auch für ihre anderen Bilder – und die liebevolle, menschliche Art, mit der sie mit ihren Subjekten umgeht, kann nur das Ergebnis dessen sein, dass sie lange bei ihnen wohnte und ihre Persönlichkeiten durch und durch kennenlernen konnte.