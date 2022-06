Warum Italien dein neues Lieblingsreiseziel werden sollte

Wenn du deine Kindheit in Deutschland verbracht hast, dann kann es gut sein, dass du mit 7 Jahren von deinen Eltern in den Sommerferien in eine stinklangweilige Ferienanlage in Bibione oder auf einen beschaulichen Campingplatz mit Stellplatz neben Biggi und Herbert am Gardasee bugsiert wurdest. Und wenn du jetzt an Urlaub in Italien denkst, meldet sich direkt dein Gähnreflex. Nicht so schnell! Influencerin und Art Director Charlotte Kurth ist hier, um dich vom Gegenteil zu überzeugen und dir zu zeigen, warum Italien ganz oben auf deiner Bucket List stehen sollte. Gemeinsam mit American Express® und der Platinum Card haben wir Charlotte ausgequetscht und für dich quasi schon einmal den perfekten Urlaub mit “Call Me By Your Name”-Vibe geplant. Stell den Aperol kalt, es nach Italien!