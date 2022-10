Wie uns Social Media den Urlaub versaut

Okay, okay. Tun wir mal so, als hätten wir zumindest das Reiseziel und die To-Do-Liste vor Ort geklärt. Damit ist der Stress aber noch nicht vorbei. Während wir all diese Touristen-Hotspots abklappern, machen wir nicht bloß ein Foto, sondern 123 fast identische, damit wir auch ja das eine perfekte Bild bekommen. Dann sitzen wir in einem der besten Restaurants ever und scrollen uns am Tisch durch unsere Fotos, damit wir die besten auswählen und direkt in unsere Story posten können. Alles supercasual, versteht sich. Als hätten wir kaum drüber nachgedacht.