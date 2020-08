Content in Corona-Zeiten: Ein Instagram-Account stellt Influencer*innen bloß

Tatsächlich fühlt sich das, was vorher vielleicht als unterhaltsamer Voyeurismus durchging – ein Fenster in die Welt der Superprivilegierten mit ihren geschenkten Designer-Handtaschen und Häusern in den Hamptons –, heute unglaublich unangebracht an. Vor allem, wenn Influencer*innen versuchen, zweigleisig zu fahren, indem sie heuchlerisch woken Social-Justice-Content direkt neben Unboxing-Videos mit dem Hashtag #Anzeige posten. Wir haben diese Community immer mehr satt, und allmählich fällt es auch anderen auf. Immer wieder liest man Headlines à la Marie Claires “ Is This The End of The Influencer? “ oder Vanity Fairs „ Is This The End of Influencing As We Know It? “ oder Wireds “ Could The Coronavirus Kill Influencer Culture? “.