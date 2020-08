Laut dem Emily Post Institute kannst du auf eine Einladung einfach mit Nein antworten und musst noch nicht mal einen Grund angeben. Auf der anderen Seite ist es für dein Gegenüber vielleicht hilfreich, wenn du trotzdem etwas sagst. Es liegt also an dir. Was du laut Emily jedoch nicht machen solltest, ist lügen. Das ist nie gut für eine Beziehung – welcher Art auch immer. Wenn du deine Entscheidung also begründen möchtest, sag einfach ehrlich, dass du wegen Corona gerade nicht so viele Menschen auf einmal treffen möchtest oder dass aktuell nur Treffen an der frischen Luft für dich in Frage kommen. Wenn du willst, kannst du dann auch direkt einen anderen Termin, eine andere Location oder einen Skype-Call vorschlagen. Was in jedem Fall nicht so cool ist, ist, erst zuzusagen, und dann kurz vor eurem Date abzusagen. Dein*e Gastgeber*in hat sich dann auf das Treffen eingestellt und gefreut und es wäre einfach unfair, dann einen Rückzieher zu machen. Das gilt übrigens auch für Reservierungen in einem Restaurant oder Café – generell, aber besonders jetzt in der Corona-Zeit, in der die Gastronom*innen ohnehin schon weniger Einnahmen haben.