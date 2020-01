Gab es einen Moment im Prozess des Buches, an dem du am liebsten alles hingeworfen hättest?

Nein, nie. Es hat mich zwar zeitweise angestrengt, aufgerieben und viel Schlaf gekostet, doch diese Phasen wurden dann von absoluten Hochgefühlen abgelöst. Die Mischung macht es. Und spätestens als ich das Buch in den Händen hielt, waren die Anstrengungen und Mühen vergessen. Außerdem: Ich hatte mir dieses Buch vorgenommen und das musste durchgezogen werden. Und: Es steckte von Stunde eins an so viel Geld in dem Projekt, das Aufhören keine Option war.