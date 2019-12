Awww. Es gibt ein wirklich großartiges Stück und ich kann es nicht wiederfinden und kann mich nicht erinnern, wer es erstellt hat, also wenn jemand es kennt, schicke es mir bitte! Es geht um die Medien. Das erste Bild zeigt den Arm eines Stockmanns, der einen anderen Stockmann in den Kopf schlägt. Das zweite Bild vergrößert sich, so dass Sie die gesamte Szene sehen können, und Ihre Wahrnehmung ändert sich, wenn Sie sehen, wie der Stockmann, der die Schläge ausführt, tatsächlich das Opfer ist und sich verteidigt, da der andere Stockmann ein Messer hat. Es ist ein so cleveres Stück, das zeigt, wie sich die Medien auf einen kleinen Teil eines Ereignisses konzentrieren und unsere Wahrnehmung des Geschehens verzerren können. Ich liebe redaktionelle Illustrationen am meisten, da sie immer inspirierend clever sind. Ich würde gerne eines Tages für The Guardian zeichnen, versuche aber immer noch, ein "In" zu bekommen.