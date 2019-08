Diese Fotografin zeigt, wie hart das Leben einer Ballerina wirklich ist

Für das Fotoprojekt geht Volkova nun mit Tänzer*innen weltweit auf Tournee, beobachtet und fotografiert sie bei der Arbeit. Was für den Betrachter oftmals so leicht und anmutig aussieht, ist in Wahrheit harte Arbeit, eiserne Disziplin und mit grenzwertigen Strapazen verbunden. Das beweisen Volkovas Bilder, auf denen sie schonungslos offenlegt, welche körperlichen Schäden Tänzer*innen davon tragen können.