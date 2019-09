Gerade in Großstädten treffen sich viele Menschen nicht zu Hause, sondern eben in Bars, Cafés und Restaurants. Wer vielleicht kein Geld hat, ein Abendessen zu bezahlen, ist quasi gezwungen, sich nach dem Feierabend in einer Bar zu treffen. Und von denen, das sollte man nicht vergessen, geht eben auch einfach eine besondere Anziehungskraft aus. Die gedimmte Beleuchtung, die im Hintergrund laufende Musik und die vibrierende Atmosphäre machen diese Orte, an denen man bis tief in die Nacht zusammensitzen, lachen und reden kann, einfach zu etwas Besonderem. Und dort trinkt man eben für gewöhnlich Longdrinks, Bier oder Wein, selbst wenn die Getränkekarte natürlich auch andere Optionen bereithält. Aber an der Theke einen Apfelsaft zu bestellen, während die anderen sich ein Glas Riesling holen, wird häufig mit Fragen wie „Bist du etwa schwanger?“ quittiert. Bar und Alkohol, das scheint in den Köpfen vieler Menschen einfach zusammenzugehören. Und deswegen ist die Idee einer alkoholfreien Bar, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so abwegig.