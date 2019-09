So anders ist es, die ersten Dates ganz ohne Alkohol durchzustehen

Oh Gott, vielleicht. Um den Einfluss von Alkohol auf meine Beziehungen besser zu verstehen, begann ich ihn als fünftes Rad am Wagen zu sehen. Also beschloss ich, nüchtern zu daten. Ich wollte sehen, ob sich wen ich traf, wie ich datete, und warum ich ausging veränderte. Also erklärte ich jedem potentiellen Partner, wenn er mich aus fragte, dass ich sans Alkohol datete. Hier ist, was passierte.