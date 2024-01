Warum so viele Beziehungen nach den Feiertagen in die Brüche gehen

Es ist nicht nur ein bizarrer Zufall, sondern tatsächlich ziemlich leicht zu erklären. Viele Paare ziehen die Weihnachtszeit noch „durch“, obwohl sie der Meinung sind, die Beziehung sei eigentlich am Ende. „Diese Jahreszeit löst in vielen Leuten eine sehr emotionale Reaktion aus. Sie wollen sich dann eher von den negativen Seiten ihres Lebens ablenken und sich stattdessen auf das Schöne konzentrieren“, erklärt die Therapeutin und Sexologin Dr. Carlen Costa . „Anstatt dich mit der Realität auseinanderzusetzen, ist es da leichter, dich ins Weihnachts-Traumland zu stürzen und so zu tun, als sei alles okay.“