Sternzeichen & Myers-Briggs: Warum sind wir besessen von Kompatibilitätstests?

Seit Kurzem ist Molly mit einem neuen Partner zusammen. Sie hat festgestellt, dass ihr diese Tests dabei helfen, klarere Gedanken zu fassen und sich ihrer Gefühle besser bewusst zu werden. „Ich bekam widersprüchliche Signale von ihm und wusste selbst nicht so richtig, was ich für ihn empfand. Also verglich ich einfach mal unsere Sternzeichen, um zu sehen, wie kompatibel wir dahingehend waren. Das Ergebnis war 98 Prozent, und ich war begeistert“, sagt sie. „Das hat mir wirklich dabei geholfen, diese Verwirrung hinter mir zu lassen.“