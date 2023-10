Ja, auch lockere Beziehungen brauchen Grenzen

Schon seit Anbeginn der Zeit – oder vielleicht seit dem „Summer Nights“-Duett in Grease – gelten Situationships und Affären als entspannte Möglichkeit, mit jemandem etwas Lockeres anzufangen. Ganz egal, wie lässig oder kurzlebig so ein Arrangement auch sein mag: Aus solchen Partnerschaften ohne feste Bindung kannst du viel über dich selbst und dein Liebesleben lernen. Das vielleicht Wichtigste, was du dabei lernst, ist, wie du selbst in einer lockeren Beziehung feste Grenzen ziehst. Eine Situationship bedeutet nicht, dass ihr einander nicht respektvoll und höflich behandeln solltet. Wir alle verdienen eine Beziehung , in der wir uns berücksichtigt und respektiert fühlen – ganz egal, wie locker sie auch sein mag.