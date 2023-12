Ich habe Angst, dass meine Asexualität meine Beziehung zerstört

Weil ich meine eigene Anatomie kaum kenne, ist es für mich sehr schwer, auch seine zu verstehen und zu wissen, was sich für ihn gut und schlecht anfühlt. Das hat leider schon zu peinlichen Situationen geführt. Mein Partner ist nicht wie ich; er fühlt sich ein bisschen unwohl in seinem Körper, aber nicht ansatzweise so unwohl wie ich. Ich habe schon ganz offen mit ihm darüber gesprochen, dass ich glaube, asexuell zu sein und deswegen nie den Sex einzuleiten – es kommt mir einfach nie in den Sinn. Ich habe ihm auch klargemacht, was ich für ihn empfinde, dass ich ihn liebe und dass ich absolut mit ihm Sex haben würde, wenn er es für wichtig hält oder auch einfach nur Lust darauf hat. Meine mangelnde Erfahrung macht mich extrem nervös, weil ich nie wirklich etwas Sexuelles erlebt habe – geschweige denn mit einer anderen Person. Ich habe Angst, dass eine sexuelle Situation zwischen und zu peinlich werden oder ich meinem Partner damit wehtun könnte, dass ich nicht weiß, was ich tue – vor allem, wenn wir sowas benutzen wie Strap-on-Dildos, die ihm echten Schaden zufügen könnten. Ich will ja Sex mit ihm haben, weil es uns beiden Spaß macht und ich es mit ihm auch nie wirklich bereut habe – aber meine fehlende Erfahrung und meine Gefühle rund um Sex machen mich einfach so nervös, dass ich Angst davor habe, ihm körperlich wehzutun oder beim Sex gleichgültig zu wirken.