Ich bin in einer polyamourösen Beziehung – so managen wir unsere Finanzen

Und ausgezahlt hat es sich auch, vor allem, weil sie die Verantwortliche für Geld in ihrer polyamourösen Partnerschaft ist. Das war aber nicht immer so. Janie lernte ihre Partner:innen Cody Coppola und Maggie Odell im Jahr 2013 kennen. Coppola und Odell waren zu diesem Zeitpunkt bereits zusammen und Frank nahm zunächst an, dass ihre Beziehung zu den beiden nur locker und flüchtig sein würde. Das war sie aber nicht. „Es wurde nicht so schnell ernst, aber wir fühlten uns von Anfang an wie ein Trio“, erinnert sie sich. Mit der Zeit lernte sie die Familien von Coppola und Odell kennen und verbrachte fast jede Nacht bei ihnen zu Hause.