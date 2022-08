Ich dachte, ich hätte die „Liebe meines Lebens“ gefunden – ich irrte mich

Im Laufe der nächsten Jahre blieben die beiden via Facebook in Kontakt. Erst, als Corritta weit weggezogen war – und schon eine Ehe und Scheidung hinter sich hatte –, kamen sie sich aber so richtig nah. Corrittas Leben war ein einziges Chaos, und Mea ihr sicherer Hafen. Sie hörte ihr zu und unterstützte sie – selbst aus der Ferne, weil Mea immer noch in Corrittas Heimatort lebte. Schon bald besuchte Mea Corritta allerdings. „Als ich sie nach dem Besuch am Flughafen absetzte, konnte ich gar nicht aufhören zu weinen“, erinnert sich Corritta. „Das fand ich echt gruselig. Ich weine sonst kaum.“ Nach dem Abschied parkte sie ihr Auto in der Nähe des Flughafens, beobachtete die abhebenden Flugzeuge und fragte sich schluchzend, in welchem Mea wohl saß.