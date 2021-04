Coming-out mit 30: Der Lockdown gab mir den Mut, mich endlich zu outen

Seit diesem Gespräch mit meiner besten Freundin sind mehr als zehn Jahre vergangen, und heute kann ich mich kaum noch an die Zeit erinnern, in der ich mir meiner Sexualität unsicher war. Der Welt schon mit 17 zu verkünden, dass ich auf mehrere Gender stand , hatte eindeutige Vorteile, und in fast jeder LGBTQ+-Story in den Medien outen sich die Charaktere ungefähr in diesem Alter. Das erlaubte mir auch, in einem Alter mit meiner Sexualität herumzuexperimentieren, in dem diese Experimente quasi erwartet wurden. Noch dazu bedeutet ein Coming-out zu Schul- oder Unizeiten zum Glück oft den leichteren Zugang zur Unterstützung, die du dir vielleicht wünschst: Hotlines, Gruppen oder eben die LGBTQ+-Community. Aber was, wenn du dich erst deutlich später im Leben outest?